АО в направлении Бердзора атаковала по трем флангам. У противника большие потери

Подразделение Армии обороны Республики Арцах вместе с группой резервистов и ополченцев из Кашатагского района утром на линии фронта атаковало Бердзор в трех направлениях.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал глава бердзорского отделения Союза добровольцев Арцаха Арутюн Аванесян, отметив, что противник несет большие потери военной техники и живой силы.

«Сегодня утром подразделение N Армии обороны с группой резервистов из Кашатагского района армией начали наступление в направлении Бердзора по трем флангам на линии фронта. Диверсионные группы противника одна за другой обнаруживаются и уничтожаются. Меткие залпы нашей артиллерии вызвали у них страх и ужас, они несут большие потери военной техники и живой силы. Ждите новостей о победе. Нога турка не ступит в Бердзор. Мы побеждаем», - написал Аванесян.

По сообщению Минобороны Арцаха, в ночь на 8 ноября на всех направлениях Арцахского фронта продолжались бои различной интенсивности. Наиболее упорные операции велись в районе Шуши и в юго-восточной части. Части Армии обороны наносили противнику точечные удары, отражая многочисленные попытки наступления.

Параллельно с боевыми действиями противник также нанес ракетные удары по Степанакерту и Шуши. Пострадала гражданская инфраструктура. На рассвете в юго-восточной и северо-восточной частях линии фронта наблюдались скопления техники и личного состава противника. Подразделения армии контролируют оперативно-тактическую обстановку, принимают меры по ликвидации последствий огневых ударов.