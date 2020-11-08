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АО в направлении Бердзора атаковала по трем флангам. У противника большие потери

АО в направлении Бердзора атаковала по трем флангам. У противника большие потери

Подразделение Армии обороны Республики Арцах вместе с группой резервистов и ополченцев из Кашатагского района утром на линии фронта атаковало Бердзор в трех направлениях. 

Как  передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал глава бердзорского отделения Союза добровольцев Арцаха Арутюн Аванесян, отметив, что противник несет большие потери военной техники и живой силы. 

«Сегодня утром подразделение N  Армии обороны с группой резервистов   из Кашатагского района   армией   начали наступление в направлении Бердзора по  трем  флангам на линии фронта. Диверсионные группы противника одна за другой  обнаруживаются и уничтожаются. Меткие залпы нашей артиллерии вызвали у них страх и ужас, они несут большие потери военной техники и живой силы. Ждите новостей о победе. Нога турка не ступит в Бердзор. Мы побеждаем», - написал Аванесян

По сообщению  Минобороны Арцаха, в ночь   на 8 ноября на всех направлениях Арцахского фронта продолжались бои различной интенсивности. Наиболее упорные операции велись в районе Шуши и в юго-восточной части. Части Армии обороны наносили противнику точечные удары, отражая многочисленные попытки наступления. 

Параллельно с боевыми действиями противник также нанес ракетные удары по Степанакерту и Шуши. Пострадала гражданская инфраструктура. На рассвете в юго-восточной и северо-восточной частях линии фронта наблюдались скопления техники и личного состава противника. Подразделения армии контролируют  оперативно-тактическую обстановку, принимают меры по ликвидации последствий огневых ударов.


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