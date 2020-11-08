Проправительственные круги Турции считают новоизбранного президента США врагом

Главный редактор проправительственной турецкой газеты Yeni Şafak Ибрагим Карагюль на своей странице в Twitter прокомментировал президентские выборы в США, в частности, победу кандидата в президенты Джо Байдена. Карагюль напомнил слова Байдена: «Мы поддержим оппозицию, мы свергнем Эрдогана». В этом контексте он назвал Байдена «врагом Турции». Он также обратил внимание на то, что лидер турецкой оппозиции (НРП ) Кемаль Кылычдароглу уже поспешил поздравить Байдена.

Напомним, такое заявление об Эрдогане Байден сделал еще в декабре 2019г., на что турецкая сторона ответила на различных уровнях - более чем 8 месяцев спустя, в августе 2020 г. На слова Байдена было около двух десятков откликов из Турции с бурной реакцией, Байдена сильно раскритиковали за свои слова. Этим турецкая сторона направляла месседж президенту США Дональду Трампу, пытаясь показать, что Трамп является его предпочтительным кандидатом на предстоящих президентских выборах в США.

Кстати, бывший министр иностранных дел и премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу назвал этот выбор Эрдогана странным, напомнив, что именно Дональд Трамп перенес посольство США в Иерусалим, а Голанские высоты признал территорией Израиля (по крайней мере внешне это болезненные темы для Эрдоана). Карагюль также коснулся внутренних проблем Соединенных Штатов, заявив, что «победа Байдена ускорит распад Соединенных Штатов изнутри, что там игра только начинается». Карагюль назвал Соединенные Штаты "новым больным человеком".

Напомним, что долгое время «больным человеком Европы» называли Османскую империю со ее слабой экономикой (это словосочетание ввел в обращение российский император Николай I еще 9 января 1853 г., а затем 12 мая 1860 г. дополнила американская газета The New York Times). Кстати, в последние годы Эрдоган стал говорить, что «именно Европа стала больным человеком, а Турция стала довольно сильной». По словам Карагюля, «в будущем могущество Турции, мусульманского мира и Африки будет возрастать, а мощь Соединенных Штатов - уменьшаться». Он намекнул, что «в 2016 году именно США стояли за военным переворотом вТурции», подчеркнув, что «его страна уже никогда не потеряет еще одно столетие».

Этим Карагюль повторяет слова радетеля «Новой Турции» Эрдогана, который еще в 1993 г. заявил, что 70-летний период существования Турецкой Республики («Старая Турция») (1923–1993) был пустым периодом. Кстати, Эрдоган в то время не был ни президентом Турции, ни премьер-министром, он даже не был мэром Стамбула. В 1993 г. Эрдоган был главой стамбульского отделения исламистской партии Refah (Благоденствие) и членом Центрального административного комитета партии (MKYK).

Ованес Бадалян