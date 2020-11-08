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ЕС готовит очередные санкции против Турции. Yeni Şafak сообщает подробности

ЕС готовит очередные санкции против Турции. Yeni Şafak сообщает подробности

В турецких СМИ появилась информация, согласно которым  Евросоюз готовится ввести против Турции новые санкции. 

Как  передает Арменпресс,  новостной сайт Yeni Şafak  сообщает, что новые санкции связаны с буровыми работами, проводимыми Турцией в бассейне Восточного Средиземноморья. Эти решения ясно показывают, что Евросоюз считает незаконными действия Турции в регионах, принадлежащих Греции и Кипру. 

Европейский союз   продлил санкции, введенные в отношении,   вице-президента Турецкой нефтяной корпорации Мехмета Ферруха Акалона и заместителя директора департамента разведки Турецкой нефтяной компании Али Джошкуна Намоглу еще на год – из-за  бурения в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщил Европейский совет, отметив, что санкции будут применяться до 12 ноября 2021 года. Этим двум лицам запрещено посещать страны ЕС, а их активы заморожены. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещено предоставлять средства лицам, включенным в список. 

Европейский Союз в июле 2019 года ввел санкции против Турции за бурение в исключительной экономической зоне Кипра. Кроме того, ЕС ввел ограничительные финансовые меры против Анкары, сократив объем помощи Турции в 2020 году (субсидии, предоставленные в  ходе переговоров о вступлении в ЕС), а также предложил Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную деятельность в этой стране, в частности, в  вопросе суверенного кредитования.


Мэри Вардумян


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