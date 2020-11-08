ЕС готовит очередные санкции против Турции. Yeni Şafak сообщает подробности

В турецких СМИ появилась информация, согласно которым Евросоюз готовится ввести против Турции новые санкции.

Как передает Арменпресс, новостной сайт Yeni Şafak сообщает, что новые санкции связаны с буровыми работами, проводимыми Турцией в бассейне Восточного Средиземноморья. Эти решения ясно показывают, что Евросоюз считает незаконными действия Турции в регионах, принадлежащих Греции и Кипру.

Европейский союз продлил санкции, введенные в отношении, вице-президента Турецкой нефтяной корпорации Мехмета Ферруха Акалона и заместителя директора департамента разведки Турецкой нефтяной компании Али Джошкуна Намоглу еще на год – из-за бурения в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщил Европейский совет, отметив, что санкции будут применяться до 12 ноября 2021 года. Этим двум лицам запрещено посещать страны ЕС, а их активы заморожены. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещено предоставлять средства лицам, включенным в список.

Европейский Союз в июле 2019 года ввел санкции против Турции за бурение в исключительной экономической зоне Кипра. Кроме того, ЕС ввел ограничительные финансовые меры против Анкары, сократив объем помощи Турции в 2020 году (субсидии, предоставленные в ходе переговоров о вступлении в ЕС), а также предложил Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную деятельность в этой стране, в частности, в вопросе суверенного кредитования.

Мэри Вардумян