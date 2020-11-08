Прокуратура готова обеспечить посольствам общение с задержанными террористами

Генеральная прокуратура Республики Армения обращается к иностранным дипломатическим миссиям в Армении, международным организациям, специализирующимся на борьбе с международным терроризмом – выражая готовность и на основании соответствующего заявления обеспечить контакты с задержанными гражданами Сирийской Арабской Республики, обвиняемыми в международном терроризме.

Арменпресс представляет сообщение прокуратуры.

Генеральная прокуратура РА уже сообщала, что в нарушение требований ряда международных договоров военно-политическое руководство Азербайджанской Республики ведет агрессивную войну против Республики Арцах. В рамках уголовных дел, возбужденных в связи с применением в ходе войны запрещенных методов ведения войны, систематическое, умышленное, умышленное, умышленное причинение человеческих и имущественных потерь были задержаны граждане Сирийской Арабской Республики Мухраб Мухаммад Аль Шхайир и Юсеф Алабет Аль Хаджи.

Первый из них был обнаружен Армией обороны Арцаха 29 октября 2020 года, а второй - 1 ноября во время боевых действий в Республике Арцах. Им предъявлено обвинение по ст. 389 Уголовного кодекса РА (международный терроризм), по п.1 ч.1, п. 1 ч. 3 ст. 34-390 (серьезные нарушения международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов) и ч. 3 ст. 395 (наемничество).

Согласно полученным фактическим данным, указанные лица в сентябре-октябре 2020 года из северных населенных пунктов Сирии были переброшены в Азербайджан через Турецкую Республику и в составе Вооруженных сил Азербайджана, за плату незаконно принимали непосредственное участие в боевых действиях и преступлениях против гражданского населения Вооруженных сил Республики Арцах.

В рамках сотрудничества в борьбе с международным терроризмом Генеральная прокуратура Республики Армения обращается к аккредитованным в Армении иностранным дипломатическим представительствам, международным организациям, специализирующимся на борьбе с международным терроризмом: при наличии желания с убедиться в наличии вышеуказанных обстоятельств, мы готовы обеспечить общение с задержанными (на основании соответствующего заявления) и предоставить другую необходимую информацию".