Бои в Шуши продолжаются. Арцрун Ованнесян

В Шуши – культурной столице Арцаха, продолжаются бои.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил представитель Минобороны РА Арцрун Ованнесян.

«Бои в Шуши продолжаются, ждите и верьте в наши войска», - сказал Ованнесян.

По сообщению Минобороны Арцаха, в ночь на 8 ноября на всех направлениях Арцахского фронта продолжались бои различной интенсивности. Наиболее упорные операции велись в районе Шуши и в юго-восточной части. Части Армии обороны наносили противнику точечные удары, отражая многочисленные попытки наступления.

В ходе боев на разных направлениях было уничтожено большое количество живой силы противника, 4 танка, 20 единиц другой бронетехники, 11 единиц автотехники, 2 БПЛА.

«Параллельно с боевыми действиями противник также нанес ракетные удары по Степанакерту и Шуши. Пострадала гражданская инфраструктура. На рассвете в юго-восточной и северо-восточной частях линии фронта наблюдались скопления техники и личного состава противника. Подразделения армии контролируют оперативно-тактическую обстановку, принимают меры по ликвидации последствий огневых ударов.