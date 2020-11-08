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Бои в Шуши продолжаются. Арцрун Ованнесян

Бои в Шуши продолжаются. Арцрун Ованнесян

В Шуши – культурной столице Арцаха, продолжаются бои. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщил представитель Минобороны РА Арцрун Ованнесян.

«Бои в Шуши продолжаются, ждите и верьте в наши войска», - сказал Ованнесян.

По сообщению  Минобороны Арцаха, в ночь   на 8 ноября на всех направлениях Арцахского фронта продолжались бои различной интенсивности. Наиболее упорные операции велись в районе Шуши и в юго-восточной части. Части Армии обороны наносили противнику точечные удары, отражая многочисленные попытки наступления. 

В ходе боев на разных направлениях было уничтожено большое количество живой силы противника, 4 танка, 20 единиц другой бронетехники, 11 единиц автотехники, 2 БПЛА. 

«Параллельно с боевыми действиями противник также нанес ракетные удары по Степанакерту и Шуши. Пострадала гражданская инфраструктура. На рассвете в юго-восточной и северо-восточной частях линии фронта наблюдались скопления техники и личного состава противника. Подразделения армии контролируют  оперативно-тактическую обстановку, принимают меры по ликвидации последствий огневых ударов.


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