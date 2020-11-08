Время в Ереване: 11:07:36,   8 Ноябрь

Индия и Китай договорились проявлять сдержанность на границе

Индия и Китай договорились проявлять сдержанность на границе

Командования  сухопутных войск Индии и Китая договорились проявлять сдержанность на границе, чтобы серьезным образом  претворить в жизнь консенсус, достигнутый лидерами двух стран. 

Как  передает Арменпресс,  об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Индии.

«6 ноября в Чушуле состоялась 8-я встреча командующих  индийского и китайского корпусов. Состоялся откровенный, обстоятельный, конструктивный обмен мнениями о размещении войск вдоль де-факто линии контроля вдоль западной границы. 

Обе стороны договорились выполнять важные договоренности, достигнутые лидерами стран, чтобы обеспечить сдержанность передовых частей, избежать недопонимания и просчетов», - говорится в сообщении.

Стороны договорились провести следующий раунд переговоров в ближайшее время.

Ситуация на границе между Индией и Китаем обострилась в результате столкновений в мае-июне 2020 года, в которых были убиты по меньшей мере 20 индийских и 45 китайских солдат. После столкновений две страны ужесточили пограничный контроль.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации