Индия и Китай договорились проявлять сдержанность на границе

Командования сухопутных войск Индии и Китая договорились проявлять сдержанность на границе, чтобы серьезным образом претворить в жизнь консенсус, достигнутый лидерами двух стран.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Индии.

«6 ноября в Чушуле состоялась 8-я встреча командующих индийского и китайского корпусов. Состоялся откровенный, обстоятельный, конструктивный обмен мнениями о размещении войск вдоль де-факто линии контроля вдоль западной границы.

Обе стороны договорились выполнять важные договоренности, достигнутые лидерами стран, чтобы обеспечить сдержанность передовых частей, избежать недопонимания и просчетов», - говорится в сообщении.

Стороны договорились провести следующий раунд переговоров в ближайшее время.

Ситуация на границе между Индией и Китаем обострилась в результате столкновений в мае-июне 2020 года, в которых были убиты по меньшей мере 20 индийских и 45 китайских солдат. После столкновений две страны ужесточили пограничный контроль.