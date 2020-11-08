Утром силы ПВО Арцаха сбили два вражеских БПЛА

Части ПВО Армии обороны Арцаха около 9:30 часов утра нанесли удар в восточном направлении и сбили 2 вражеских БПЛА.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

По сообщению Минобороны Арцаха, в ночь на 8 ноября на всех направлениях Арцахского фронта продолжались бои различной интенсивности. Наиболее упорные операции велись в районе Шуши и в юго-восточной части. Части Армии обороны наносили противнику точечные удары, отражая многочисленные попытки наступления.

На рассвете в юго-восточной и северо-восточной частях линии фронта наблюдались скопления техники и личного состава противника. Подразделения армии контролируют оперативно-тактическую обстановку, принимают меры по ликвидации последствий огневых ударов.