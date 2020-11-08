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Утром силы ПВО Арцаха сбили два вражеских БПЛА

Утром силы ПВО Арцаха сбили два вражеских БПЛА

Части ПВО Армии обороны Арцаха около 9:30 часов  утра нанесли удар в восточном направлении и сбили 2  вражеских БПЛА. 

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщила  пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян. 

По сообщению  Минобороны Арцаха, в ночь   на 8 ноября на всех направлениях Арцахского фронта продолжались бои различной интенсивности. Наиболее упорные операции велись в районе Шуши и в юго-восточной части. Части Армии обороны наносили противнику точечные удары, отражая многочисленные попытки наступления. 

  На рассвете в юго-восточной и северо-восточной частях линии фронта наблюдались скопления техники и личного состава противника. Подразделения армии контролируют  оперативно-тактическую обстановку, принимают меры по ликвидации последствий огневых ударов.


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