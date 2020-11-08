COVID-19: число подтвержденных случаев в мире превысило 50 млн СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа - COVID-19 в мире превысило 50 миллионов 278 тысяч.

Как передает Арменпресс, по данным центров исследования коронавируса, число смертей превысило 1 млн 256 тыс. человек. Выздоровели более 35 млн 556 тыс. человек.

В США зарегистрировано 10 миллионов 182 тысячи 977 подтвержденных случаев заражения вирусом. Число погибших здесь – 243.257 человек. По этому показателю США занимают первое место в мире. Число подтвержденных случаев заболевания в Индии, находящейся на втором месте в общем показателе, достигло 8 миллионов 507 тысяч 754, количество смертей - 126 тысяч 162. Далее идет Бразилия, где коронавирусом заразился 5 млн 653 тыс 561 человек. В стране от инфекции умерло 162 286 человек. В России, занимающей четвертое место по количеству инфицированных - 1 миллион 753 тысячи 836 случаев. С момента вспышки коронавируса в России умер 30 251 человек. Следом идет Франция по количеству инфицированных, где зарегистрировано 1 миллион 748 тысяч 705 подтвержденных случаев коронавируса. 40 169 человек умерли от инфекции.

В Испании заражен уже 1 миллион 388 тысяч 411 человек, 38 тысяч 833 смертельных случая. Аргентина, Великобритания, Колумбия и Мексика также входят в первую десятку.

Иран выделяется среди стран региона с 673 250 случаями заражения и 37 832 смертельными исходами. Турция находится на 26 месте. Всего здесь подтверждено 391.739 случаев заражения коронавирусом. 10 803 человека умерли. Число подтвержденных случаев заболевания в Грузии достигло 57 753 человек, 475 человек умерли здесь с момента вспышки инфекции.

Китай, страна происхождения инфекции, находится на 59-м месте. Общее количество подтвержденных случаев составляет 86 212, из которых 81 168 человек выздоровели. Число погибших – 4.634 человека.

Вспышка нового коронавируса была зарегистрирована в центральном Китае в конце 2019 года, а затем распространилась на 218 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.