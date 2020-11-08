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Степанакерт после ночного ракетного обстрела ФОТО

Степанакерт после ночного ракетного обстрела ФОТО

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах опубликовала фотографии последствий разрушительного ночного ракетного обстрела Степанакерта.

«С 27 сентября так и не изменился почерк противника, нацеленного на уничтожение мирного населения», - сказали в МЧС. 

Ночь   на 8 ноября в Степанакерте была особенно неспокойной и напряженной. Столица Арцаха регулярно подвергалась обстрелам.

Восемь ракет большой дальности были выпущены по многоквартирным домам, жилым кварталам, объектам общественного значения  и другим объектам гражданской инфраструктуры города.

По предварительным данным, пострадавших нет. Относительно спокойно было  в других населенных пунктах.


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