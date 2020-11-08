Степанакерт после ночного ракетного обстрела ФОТО
11:18, 8 Ноябрь, 2020
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах опубликовала фотографии последствий разрушительного ночного ракетного обстрела Степанакерта.
«С 27 сентября так и не изменился почерк противника, нацеленного на уничтожение мирного населения», - сказали в МЧС.
Ночь на 8 ноября в Степанакерте была особенно неспокойной и напряженной. Столица Арцаха регулярно подвергалась обстрелам.
Восемь ракет большой дальности были выпущены по многоквартирным домам, жилым кварталам, объектам общественного значения и другим объектам гражданской инфраструктуры города.
По предварительным данным, пострадавших нет. Относительно спокойно было в других населенных пунктах.
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