Степанакерт после ночного ракетного обстрела ФОТО

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах опубликовала фотографии последствий разрушительного ночного ракетного обстрела Степанакерта.

«С 27 сентября так и не изменился почерк противника, нацеленного на уничтожение мирного населения», - сказали в МЧС.

Ночь на 8 ноября в Степанакерте была особенно неспокойной и напряженной. Столица Арцаха регулярно подвергалась обстрелам.

Восемь ракет большой дальности были выпущены по многоквартирным домам, жилым кварталам, объектам общественного значения и другим объектам гражданской инфраструктуры города.

По предварительным данным, пострадавших нет. Относительно спокойно было в других населенных пунктах.