COVID-19: в Армении подтверждено 106 424 случая, выздоровел 921 человек

По состоянию на 8 ноября в Армении подтверждено 106 424 случая заболевания коронавирусом, из них 64 179 пациентов вылечены.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В настоящее время лечение от коронавируса получает 40 281 пациент. За последние 24 часа было проведено 4790 тестов, всего же - 438816 тестов. Таким образом, подтверждено 2175 новых случаев заболевания коронавирусом. выздоровел 921 человек.

В общей сложности, зарегистрировано 1559 случаев смерти от коронавируса (+ 26). Сообщалось о двух случаях смерти, когда пациенты были инфицированы коронавирусом, но умерли от другого заболевания. Всего таких случаев 405.

11 сентября правительство приняло решение заменить введенное в Республике Армения чрезвычайное положение, объявленное 16 марта 2020 года и продленное до 11 сентября, на карантин — с 17:00 11 сентября по 11 января 2021г. включительно.