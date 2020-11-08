Мхитарян - в общем списке заявок «Ромы»

Итальянская «Рома» представила общий заявочный список в игре против «Дженоа».

Как передает Арменпресс, главный тренер клуба Пауло Фонсека включил в список заявок следующих футболистов. Вратари: Фаррелли, Лопес, Бур, Миранте. Защитники: Карсдорп, Ибаньез, Джесус, Смоллинг, Фассио, Манчини, Кумбула, Перес, Спинацола. Полузащитники: Кристанте, Пеллегрини, Вильяр, Верету, Дарбо, Миланезе, Мхитарян, Педро. Нападающие: Подгоряну, Майорал, Провиденс.

Матч между командами «Рома» и «Дженоа» состоится в рамках 7-го тура итальянской серии А - 8 ноября в 18:00 по ереванскому времени.