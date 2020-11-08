В районе Шуши и в юго-восточной части Арцаха  шли  наиболее ожесточенные бои

В ночь с 7 на 8 ноября на всех направлениях Арцахского фронта продолжались бои различной интенсивности. Наиболее упорные операции велись в районе Шуши и в юго-восточной части. Части Армии обороны наносили противнику точечные удары, отражая многочисленные попытки наступления.

Как сообщили Арменпресс в Минобороны Арцаха, в ходе боев на разных направлениях было уничтожено большое количество живой силы противника, 4 танка, 20 единиц другой бронетехники, 11 единиц автотехники, 2 БПЛА.

«Наряду с боевыми действиями противник также нанес ракетные удары по Степанакерту и Шуши. Пострадала гражданская инфраструктура. На рассвете в юго-восточной и северо-восточной частях линии фронта наблюдались скопления техники и личного состава противника. Подразделения армии контролируют оперативно-тактическую обстановку, принимают меры по ликвидации последствий огневых ударов», - сообщили в Минобороны.