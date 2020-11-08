В Шуши разрушений много, но город-крепость противостоит ударам врага

В городе-крепости Шуши много разрушений, но город выдерживает удары врага. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах, Шуши остается недосягаемой мечтой врага.

«Хотя разрушения в городе многочисленны, но город-крепость выдерживает удары врага», - как передает Арменпресс, отмечает ГСЧС Арцаха.

Ночь на 8 ноября в Степанакерте была особенно неспокойной и напряженной. Столица Арцаха регулярно подвергалась обстрелам.

Восемь ракет большой дальности были выпущены по многоквартирным домам, жилым кварталам, объектам общественного значения и другим объектам гражданской инфраструктуры города.

По предварительным данным, пострадавших нет. Относительно спокойно было в других населенных пунктах.