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В Шуши разрушений много, но город-крепость противостоит ударам врага

В Шуши разрушений много, но город-крепость противостоит ударам врага

В городе-крепости Шуши много разрушений, но город выдерживает удары врага. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах, Шуши остается недосягаемой мечтой врага.

«Хотя разрушения в городе многочисленны, но город-крепость выдерживает удары врага», - как передает  Арменпресс, отмечает ГСЧС Арцаха.

 Ночь   на 8 ноября в Степанакерте была особенно неспокойной и напряженной. Столица Арцаха регулярно подвергалась обстрелам.

 Восемь ракет большой дальности были выпущены по многоквартирным домам, жилым кварталам, объектам общественного значения  и другим объектам гражданской инфраструктуры города.

По предварительным данным, пострадавших нет. Относительно спокойно было  в других населенных пунктах.


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