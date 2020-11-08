Азербайджан нанес по Степанакерту 8 ракетных ударов из дальнобойных орудий
09:40, 8 Ноябрь, 2020
Ночь на 8 ноября в Степанакерте была особенно неспокойной и напряженной. Столица Арцаха регулярно подвергалась обстрелам.
Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.
«Восемь ракет большой дальности были выпущены по многоквартирным домам, жилым кварталам, объектам общественного значения и другим объектам гражданской инфраструктуры города.
По предварительным данным, пострадавших нет. Относительно спокойно было в других населенных пунктах», - отмечают в ГСЧС Арцаха.
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