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Азербайджан нанес по Степанакерту 8 ракетных ударов из дальнобойных орудий

Азербайджан нанес по Степанакерту 8 ракетных ударов из дальнобойных орудий

 Ночь   на 8 ноября в Степанакерте была особенно неспокойной и напряженной. Столица Арцаха регулярно подвергалась обстрелам.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах. 

«Восемь ракет большой дальности были выпущены по многоквартирным домам, жилым кварталам, объектам общественного значения  и другим объектам гражданской инфраструктуры города.

По предварительным данным, пострадавших нет. Относительно спокойно было  в других населенных пунктах», - отмечают в ГСЧС Арцаха.


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