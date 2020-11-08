Азербайджан нанес по Степанакерту 8 ракетных ударов из дальнобойных орудий

Ночь на 8 ноября в Степанакерте была особенно неспокойной и напряженной. Столица Арцаха регулярно подвергалась обстрелам.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

«Восемь ракет большой дальности были выпущены по многоквартирным домам, жилым кварталам, объектам общественного значения и другим объектам гражданской инфраструктуры города.

По предварительным данным, пострадавших нет. Относительно спокойно было в других населенных пунктах», - отмечают в ГСЧС Арцаха.