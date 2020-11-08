Степанакерт: Азербайджан нанес ракетные удары по жилым домам, музыкальной школе
Вооруженные силы Азербайджана обстреляли ракетами жилые кварталы Степанакерта и объекты общественного значения.
Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.
«В Степанакерте за последний час сигнал тревоги срабатывал трижды. Наряду с боевыми действиями противник продолжает уничтожать мирные населенные пункты ракетами большой дальности.
Противник наносит удары по жилым массивам и объектам общественного значения. Жертв нет. Много разрушений», - говорится в сообщении.
Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян написал на своей странице в Twitter, что Азербайджан обстрелял из ракет жилые дома и музыкальную школу.
"Многие другие общины также были разрушены. Информации о пострадавших пока нет», - написал Бегларян.
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