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Степанакерт: Азербайджан нанес ракетные удары по жилым домам, музыкальной школе

Степанакерт: Азербайджан нанес ракетные удары по жилым домам, музыкальной школе

 Вооруженные силы Азербайджана обстреляли ракетами жилые кварталы Степанакерта и объекты общественного значения. 

Как  передает Арменпресс, сообщение об этом распространила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«В Степанакерте за последний час сигнал тревоги срабатывал трижды. Наряду  с боевыми действиями противник продолжает уничтожать мирные населенные пункты ракетами большой дальности.   

Противник наносит удары по жилым массивам и объектам общественного значения. Жертв нет. Много разрушений», - говорится в сообщении.

Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян написал на своей странице в Twitter, что Азербайджан обстрелял из ракет жилые дома и музыкальную школу.

"Многие другие общины также были разрушены. Информации о пострадавших пока нет», - написал Бегларян.


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