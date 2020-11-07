Настало время, чтобы США открыли консульство в Степанакерте: The National Interest

На сайте The National Interest опубликована статья о ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, в которой отмечается, что настало время, чтобы для достижения мира США открыли консульство в Степанакерте. Как сообщает Арменпресс, об этом написал автор статьи Майкл Рубин.

«Степанакерт - столица Нагорного Карабаха, исторически с армянским населением, который в настоящее время подвергается нападению азербайджанских войск и переброшенных Турцией наемников, а также при поддержке турецких беспилотников.

Хотя бои происходили в окраинах, Степанакерт тоже попал под обстрел. Сообщается, что турецкие F-16 бомбили городской родильный дом, а в четверг журналисты сообщили, что город подвергся сильному обстрелу. Возможно, нет смысла посылать американских дипломатов в осажденный город, но открытие консульства в Степанакерте успокоит конфликт и может способствовать миру», - говорится в статье.

Отмечается, что есть поводы открыть консульство США в Нагорном Карабахе. «В то время как Армения поддерживает номинальную независимость Арцаха, а Азербайджан, основываясь на хаос границ советской эпохи, заявляет, что он должен контролировать Нагорный Карабах, однако бесспорно, что этот регион был независимым на протяжении многих веков.

Автор статьи отмечает, что открытие консульства или дипмиссии в Степанакерте не только позволит США следить за развитием событий, но и может сдержать нападения на мирных жителей со стороны азербайджанских, турецких сил и арабских наемников.

Майкл Рубин отмечает, что для открытия консульства в Нагорном Карабахе Госдепартамент должен решить технические вопросы. Отмечается, что открыть консульство в зоне конфликта сложно, поскольку консульства обычно подчиняются посольству страны в столице.

По словам автора статьи, США не могут прикрепить консульство к посольству США в Баку, поскольку Азербайджан не контролировал эти территории с советских времен (в советское время он имел статус автономной области), они не могут присоединить консульство к посольству США в Ереване, чтобы не сорвать переговорный процесс в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

«Однако и в этом случае есть прецедент. В течение десятилетий, пока США не признали претензии Израиля в Иерусалиме, консульство США в Иерусалиме не было прикреплено к посольству какой-либо страны в столице», - отмечает Рубин, добавив, что Соединенные Штаты могут сделать то же самое в случае с Нагорным Карабахом.