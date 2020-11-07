Азербайджан был более заинтересован в начале войны: статья газеты Brussels morning

Газета Brussels morning опубликовала обширную статью о ситуации вокруг Нагорного Карабаха, вовлеченности Турции в конфликт и слабой реакции Евросоюза на происходящее. Как сообщает Арменпресс, автор Фабио Массимо Кастальдо в начале статьи отмечает, что возобновление нагорно-карабахского конфликта может стать самой опасной угрозой в мире.

«Многие еще не осознали масштаб проблемы, предпочитая рассматривать ее просто как возобновление боевых действий, которые скоро прекратятся, но уже четвертую неделю подряд мы наблюдаем, как три согласованные договоренности о прекращении огня не смогли остановить насилие, и каждое из них длилось всего несколько минут», - отмечает автор статьи.

По словам Фабио Массимо Кастальдо, по-прежнему идет борьба с информационной войной между сторонами, с противоречивыми данными о данных о погибших, что в некоторых случаях затрудняет возложение неоспоримой ответственности на ту или иную сторону.

«Однако на данный момент необходимо сделать некоторые выводы. Во-первых, о том, что у Армении не было причин для начала подобных боевых действий, прежде всего потому, что статус-кво был гораздо более приемлемым для Еревана, чем для Баку. Второй компонент - это диспропорция военных расходов двух стран в последние годы, когда Азербайджан вложил в свои вооруженные силы в несколько раз больше, чем Армения», - пишет обозреватель, добавив, что было очевидно, что Армения больше заинтересована в поддержании текущих переговоров в рамках Минского процесса ОБСЕ.

Автор статьи отмечает, что очень тревожно, что Турция открыто поддерживает Азербайджан как в дипломатическом, так и в военном плане.

«Появляется все больше фактов о возможной вербовке сирийских наемников-джихадистов через Турцию и их переброске в Азербайджан, и о том, что это произошло до 27 сентября. Это не только опасно само по себе, но также может указывать на заранее спланированную войну. Международные журналисты расследовали подобные сообщения за несколько недель до войны, и заявление президента Макрона по этому поводу добавляет достоверности сообщениям.

Эксперты, наряду с заявлениями на высшем уровне из нескольких столиц, практически единодушны в том, кто начал последнюю эскалацию. По моему мнению, есть доказательства того, что Азербайджан был бы больше заинтересован в развязывании войны, пытаясь изменить ситуацию с помощью силы, а не путем мирных переговоров», - отмечается в статье.

По мнению автора статьи, пока война продолжается, она превращается в гуманитарную катастрофу.

«Обстрел столицы Нагорного Карабаха Степанакерта и десятков городов и сел, сопровождавшийся ответными действиями армян, уже привел к эвакуации десятков тысяч людей и гибели десятков мирных жителей. Amnesty International также подтвердила использование Азербайджаном кассетных бомб в контексте этих атак - практика, запрещенная международным гуманитарным правом.

Учитывая уровень насилия, наблюдавшийся во время первой войны, не может быть никаких сомнений в возможной катастрофе, если решения не будут найдены в ближайшем будущем», - сказал Фабио Кастальдо.

По мнению автора, реакция ЕС до сих пор была слабой и без амбиций на то, чтобы стать значительным геополитическим игроком и изменить правила игры ради стабильности, безопасности и процветания, особенно в соседних странах.

«Призывая к немедленному прекращению огня и возобновлению мирных переговоров, ЕС не осмелился обвинить кого-либо в этом конкретном нападении. Он был чрезвычайно осторожен, назвав Турцию спонсором эскалации конфликта.

Это первое, что необходимо изменить, если мы хотим эффективно использовать голос ЕС. Между тем, заявлений ЕС, какими бы парадоксальными они ни были в данном случае, когда есть явные признаки того, кто может быть агрессором, недостаточно для того, чтобы нападающий прекратил свою деятельность и вернулся за стол переговоров. ЕС также необходимо оказать более конкретное давление, чтобы убедить Турцию воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации», - отмечает автор статьи.

Отмечается, что ЕС должен быть готов играть более активную роль в мирных переговорах по урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ и искать конструктивные решения.