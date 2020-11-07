Федеральная комиссия не зафиксировала фальсификаций на выборах в США

Федеральная комиссия США по выборам пока не получила доказательств фальсификаций при голосовании в стране. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в субботу в эфире телеканала CNN член данного органа Эллен Уайнтрауб.

По ее словам, "было очень мало жалоб относительно организации выборов". Как она пояснила, было "очень мало подкрепленных доказательствами жалоб". "Нет никаких свидетельств фальсификаций на выборах. Нет свидетельств подачи недействительных бюллетеней", - пояснила Уайнтрауб. Как она отметила, "к поступавшим жалобам не прилагались доказательства фальсификаций".

Американский лидер Дональд Трамп ранее не раз заявлял о том, что на состоявшихся во вторник выборах имели место нарушения. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен.