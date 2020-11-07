Время в Ереване: 11:07:36,   7 Ноябрь

Трамп заявил о победе "с большим отрывом"

Трамп заявил о победе "с большим отрывом"

Президент США Дональд Трамп утверждает, что выиграл выборы.

"Я выиграл выборы с большим отрывом!" — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, написал он в Twitter.

Пока подсчеты показывают, что Трамп проигрывает демократу Джо Байдену, как по числу поданных голосов избирателей, так и по выборщикам от штатов.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации