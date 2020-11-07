Президент США Дональд Трамп утверждает, что выиграл выборы.

"Я выиграл выборы с большим отрывом!" — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, написал он в Twitter.

Пока подсчеты показывают, что Трамп проигрывает демократу Джо Байдену, как по числу поданных голосов избирателей, так и по выборщикам от штатов.