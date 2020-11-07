Франция окажет неотложную медицинскую помощь системе здравоохранения Армении
18:54, 7 Ноябрь, 2020
В контексте нагорно-карабахского конфликта Франция окажет неотложную медицинскую помощь системе здравоохранения Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом написал на своей странице в Facebook Чрезвычайный и Полномочный посол Франции Джонатан Лакот.
Посол сообщил, что из Франции прибудет группа хирургов-ортопедов, а также будет отправлено медицинское оборудование и лекарства.
«Эта помощь свидетельствует о солидарности Франции с жертвами конфликта. Эта помощь дополняет помощь, оказываемую французскими территориальными властями», - написал Лакот.
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