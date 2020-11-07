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Франция окажет неотложную медицинскую помощь системе здравоохранения Армении

Франция окажет неотложную медицинскую помощь системе здравоохранения Армении

В контексте нагорно-карабахского конфликта Франция окажет неотложную медицинскую помощь системе здравоохранения Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом написал на своей странице в Facebook Чрезвычайный и Полномочный посол Франции Джонатан Лакот.

Посол сообщил, что из Франции прибудет группа хирургов-ортопедов, а также будет отправлено медицинское оборудование и лекарства.

«Эта помощь свидетельствует о солидарности Франции с жертвами конфликта. Эта помощь дополняет помощь, оказываемую французскими территориальными властями», - написал Лакот.


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