В контексте нагорно-карабахского конфликта Франция окажет неотложную медицинскую помощь системе здравоохранения Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом написал на своей странице в Facebook Чрезвычайный и Полномочный посол Франции Джонатан Лакот.

Посол сообщил, что из Франции прибудет группа хирургов-ортопедов, а также будет отправлено медицинское оборудование и лекарства.

«Эта помощь свидетельствует о солидарности Франции с жертвами конфликта. Эта помощь дополняет помощь, оказываемую французскими территориальными властями», - написал Лакот.