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ВС Азербайджана обстреливают Степанакерт: ДОПОЛНЯЕТСЯ

ВС Азербайджана обстреливают Степанакерт: ДОПОЛНЯЕТСЯ

ВС Азербайджана обстреливают Степанакерт из установок «Град» и «Смерч». Как сообщили Арменпресс в Государственной службе по ЧС Арцаха, информации о пострадавших на данный момент отсутствует.


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