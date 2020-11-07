В Степанакерте принимаются меры безопасности. ДОПОЛНЯЕТСЯ

В столице Арцаха Степанакерте принимаются меры безопасности.

Как передает Арменпресс, меры связаны с несколькими жилыми домами, которые были серьезно повреждены азербайджанскими вооруженными силами.

Мэрия Степанакерта призвала своих граждан проявлять бдительность, но сохранять спокойствие.

«Уважаемые жители Степанакерта, все контролируется властями города. Не поддавайтесь панике. Все делается из соображений безопасности. Будьте бдительны и осторожны», - говорится в заявлении муниципалитета.

Подробности уточняются.

17:58 - Спикер Национального Собрания Республики Арцах Артур Товмасян сделал запись на своей странице в Facebook: «Уважаемые соотечественники, временно находящиеся вдали от Арцаха, не паникуйте. Все под контролем».