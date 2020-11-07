Украинская полиция будет защищать официальные представительства Армении и Азербайджана

Национальная полиция Украины будет охранять все официальные представительства Армении и Азербайджана в стране.

Как передает Арменпресс со ссылкой на страницуНациональной полиции Украины в Facebook, об этом заявил начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

«Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Мы призываем всех, особенно представителей диаспоры, граждан двух стран в Украине, проявить дружелюбие и толерантностьдруг к другу», - сказал Клименко.