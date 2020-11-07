Украинская полиция будет защищать официальные представительства Армении и Азербайджана
17:33, 7 Ноябрь, 2020
Национальная полиция Украины будет охранять все официальные представительства Армении и Азербайджана в стране.
Как передает Арменпресс со ссылкой на страницуНациональной полиции Украины в Facebook, об этом заявил начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
«Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Мы призываем всех, особенно представителей диаспоры, граждан двух стран в Украине, проявить дружелюбие и толерантностьдруг к другу», - сказал Клименко.
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