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Украинская полиция будет защищать официальные представительства Армении и Азербайджана

Украинская полиция будет защищать официальные представительства Армении и Азербайджана

Национальная полиция Украины будет охранять все официальные представительства Армении и Азербайджана в стране.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на страницуНациональной полиции Украины в Facebook, об этом заявил начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

 «Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Мы призываем всех, особенно представителей диаспоры, граждан двух стран в Украине, проявить дружелюбие и толерантностьдруг к другу», - сказал Клименко.

 


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