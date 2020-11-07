Турция считает Францию «бандитским» государством

Спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп выступил с заявлением, в котором назвал Францию «бандитским» государством.

Как передает Арменпресс со ссылкой на агентство Anadolu, об этом Шентоп заявил, имея в виду задержание 4 несовершеннолетних 7 ноября во Франции. «Это бандитизм со стороны государства. События, вызывающие беспокойство у всех мусульман, происходят во Франции уже давно. Ответ на это должен быть дан в рамках закона».

В своем выступлении Шентоп отметил, что отношение Франции к мусульманам уже вышло из-под контроля. «В противовесвыражению оскорблений в адрес ислама и пророка под прикрытием свободы слова, мы считаем,необходимым предпринять определенные шаги для выявления тех, кто оскорбляет», - заключил Шентоп.

В связи с убийством 19 октября Самуэля Патти были арестованы пятнадцать человек, четверо из которых были 10-летними несовершеннолетними. По данным французской полиции, существует версия, что эти дети (3 из них - турки) помогли убийце опознать жертву. 24 октября Франция отозвала своего посла для консультаций. Это произошло после оскорбительных высказываний Эрдогана в адрес Макрона. На 7-м съезде Турецкой партии Свободы и развития в Кайсери Эрдоган сказал, что «Макрону нужен психолог». 1 ноября Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Турции ЭрвеМагро вернулся в Анкару.

Эмма Ардарян