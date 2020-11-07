Депутат Азербайджана обвинил духовного лидера Ирана в обеспечении переброски террористов

Азербайджанский депутат обвинил временного лидера Ирана в обеспечении транзита террористов, а Россию Франции - в распространении ложных слухов. Это заявление вызвало недовольство в Иране, где требуют вызвать посла Азербайджана в МИД и направить в Баку ноту протеста.

В телевизионном выступлении 3 ноября духовный лидер Ирана Али Хаменеи выразил обеспокоенность присутствием террористов в регионе, сославшись на продолжающуюся войну между Арменией и Азербайджаном. «Несмотря на опровержения, есть достоверные публикации, подтверждающие присутствие террористов. Террористов не следует размещать вблизи границ Ирана. Если они приблизятся к границам Ирана, им будет дан серьезный ответ», - сказал Али Хаменеи.

Как сообщает азербайджанский сайт ucnoqta.az, 6 ноября депутат парламента Азербайджана БахрузМагемаров в своем выступлении в Милли Меджлисе, ссылаясь на выступление духовного лидера Ирана, отметил․ «Я хочу верить, что, говоря о террористах, духовный лидер Ирана не имеет в виду ложные слухи, распространяемые Россией и Францией. Под террористами он подразумевает членов РПК, АСАЛА и других террористических организаций, которые перебрались в Армению, Карабах (и некоторые из которых в свое время перебрались через Иран), и именно их он считает угрозой для региона в целом и для Ирана».

Пока помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев пытается исправить ситуацию, ликвидируя публикации азербайджанских СМИ о заявлении депутата БахрузаМагемарова, в Иране требуют вызвать посла Азербайджана в МИД и направить ноту протеста в Баку.

В последние дни представители военно-политического руководства Ирана, посетившие северо-западные районы, выразили серьезную обеспокоенность угрозой терроризма в регионе. Недавно новостной сайт иранской государственной телерадиокомпании подготовил репортаж о террористах, перебравшихся в регион при поддержке Турции.

Слова азербайджанского депутата о РПК и ASALA—абсолютная ложь. Такие сверхдержавы, как Россия, Франция, да и Сирия имеют доказательства причастности экстремистов-террористов, нанятых для войны против Арцаха, к вооруженным силам Азербайджана, а ложная информация, приписываемая армянской стороне, была опровергнута высокопоставленными чиновниками тех же сверхдержав.