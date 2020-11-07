Иран не потерпит присутствия террористов-такфиритов — ВС Ирана

Пресс-секретарь вооруженных сил Ирана Аболфаз Шекарчи заявил, что они уважают обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе.

Как передает Арменпресс со ссылкой на khabaronline, Шекарчи отметил. «Поскольку Иран имеет общую границу с Арменией и Азербайджаном, безопасность граждан его границ и приграничных регионов является приоритетом для Исламской Республики. Обе страны должны быть очень осторожны, ведь даже малейшее посягательство на Иран получит решительный ответ. Мы очень хорошо подготовлены к любым угрозам. Наше требование от сторон в нагорно-карабахском конфликте - не открывать путь для террористов-такфиритов в регион».

Он подчеркнул, что присутствие террористов-такфиритов недопустимо для Ирана, и что Исламская Республика не потерпит их присутствия ни под каким предлогом. «Еще одно важное обстоятельство - наличие шпионских баз сионистского режима. В любом случае мы не допустим, чтобы базы этого режима располагались вблизи наших границ и в зоне конфликта. Эти два вопроса очень важны для нас, конфликтующие страны должны уделить этому вопросу серьезное внимание.

В противном случае страна, которая откроет путь для присутствия сионистских наемников и такфиритов, будет нести ответственность за последствия. Исламская Республика будет решительно противостоять этим преступным явлениям», - сказал он.