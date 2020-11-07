Турцию воспринимают как «опасного партнера». Аналитический центр SWP

Один из главных аналитических центров Германии опубликовал доклад, в котором анализирует текущую региональную политику Турции, считая ее «опасным партнером» для Европы.

Как передает Арменпресс со ссылкой на турецкий раздел сайта Deutsche Welle, в докладе, опубликованном Институтом международной безопасности Германии, отмечается, что Турция становится «изолированной от Запада» и уже воспринимается в Европе как «опасный партнер».

Эксперт Центра прикладных исследований Турции (CATS) при SWP доктор Дарья Исаченко проанализировала вовлеченность и политику Турции в карабахском конфликте, а также заслуживающие внимания некоторые моменты отношений Москва-Анкара. Исаченко напомнила, что Турция оказывает Азербайджану помощь как на военном фронте, так и за столом переговоров, тем самым участвуя в конфликте, отметив, что ее политика направлена на обеспечение места за столом переговоров по Нагорному Карабаху.

«Турция, закрепив за собой место в переговорном процессе, пытается усилить свою роль в регионе и требует создания другого формата решения проблемы, не желая видеть за столом переговоров Европу», - пишет эксперт. Она отмечает, что Турция постоянно критикует шаги МГ ОБСЕ и требует такогоформата, в котором Турция обязательно примет участие.

По мнению другого аналитика CATS, Турция, следуя примеру Идлиба в Сирии, на Южном Кавказе также хочет сесть за стол переговоров напрямую с Россией, тем самым создавая новый формат переговоров, в котором западным странам не будет места.

Касаясь вопроса о том, как Россия может принять эти шаги Турции, Исаченко отметила, что они «неприемлемы» для России, но в то же время она не хочет ухудшать свои отношения нис Арменией, нис Азербайджаном или Турцией. Для России активизация Турции в регионе может создать большую опасность для ее безопасности. Имеется достаточно свидетельств того, что наемники и террористы ряда мусульманских террористических организаций переместились в зону карабахского конфликта, и существует опасность их проникновения на территорию России.

Однако наиболее важным аналитик считает растущую изоляцию Турции от западных стран. Он отметил, что Турция стремится к углублению отношений с Россией, чтобы держать западные страны как можно дальше от региональных проблем, а Россия, столкнувшись с дилеммой вытеснения США из региона или повышения роли Турции, должна выбрать последнее, тем самым «закрывая глаза» на политику Турции. Автор завершает свой анализ тем, что все это является частью новой османской политики Турции, что страна отдаляется от Запада, становясь ненадежным и опасным партнером в Европе.

Подготовил Седрак Саркисян