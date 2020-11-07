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Проникновение экстремистов - угроза для всего региона. Зариф

Проникновение экстремистов - угроза для всего региона. Зариф

Иран обеспокоен гибелью людей и жертвами среди гражданского населения в зоне нагорно-карабахского конфликта. 

Как  передает Арменпресс,  со ссылкой на агентство ISNA, об этом в беседе с журналистами заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. 

«Мы обеспокоены проникновением экстремистских группировок в зону конфликта, это угроза не только Ирану, но и миру и стабильности во всем регионе. Вот почему мы считаем, что эта война должна закончиться», - сказал Зариф.

Ссылаясь на план Ирана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, Зариф сказал, что конфликтующие стороны, Россия и Турция изучают этот план, и Иран ждет ответа. 

При  поддержке Турции и с участием террористических группировок, привезенных из Сирии и Ливии, с 27 сентября Азербайджан развязал войну против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая гражданское население, применяя запрещенное оружие - кассетные бомбы, фосфорное оружие. Россия, Франция и Сирия заявили, что у них есть неопровержимые факты переброски террористов Азербайджаном и Турцией в зону нагорно-карабахского конфликта, причем  эти переброски осуществлялись через гражданские аэропорты. В Армении задержаны два террориста.


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