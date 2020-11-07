COVID-19. Число подтвержденных случаев в мире приближается к 50 миллионам СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа - COVID-19, в мире превысило 49 миллионов 708 тысяч.

Как передает Арменпресс, по данным центров исследования коронавируса, число смертей превысило 1 миллион 249 тысяч человек. Выздоровели более 35 миллионов 286 тысяч человек.

В США зарегистрировано 10 миллионов 060 тысяч 464 подтвержденных случая заражения вирусом. Число погибших здесь - 242 256 человек. По этому показателю также США занимают первое место в мире. Число подтвержденных случаев заболевания в Индии, занимающей второе место в общем индексе, достигло 8 миллионов 462 тысячи 080, количество смертей - 125 тысяч 605. Далее идет Бразилия, где коронавирусом заразились в общей сложности 5.632.505 человек. 162.035 человек умерли от инфекции в стране. Россиязанимает четвертое место по количеству инфицированных - 1 миллион 753 тысячи 836 случаев. С момента вспышки коронавируса в России умер 30 251 человек.

Следом, по количеству инфицированных, идет Франция, где зарегистрирован 1 миллион 661 тысяча 853 подтвержденных случая коронавируса. 39 865 человек умерли в результате заражения. В Испании в общей сложности погибло 1 миллион 388 тысяч 411 человек и 38 тысяч 833 человека умерли. Аргентина, Великобритания, Колумбия и Мексика входят в первую десятку.

Иран выделяется среди стран региона с 663.800 случаями заражения и 37 409 смертельными исходами. Турция находится на 26 месте. Всего здесь подтверждено 389.256 случаев заражения коронавирусом. 10 722 человека умерли. Число подтвержденных случаев заболевания в Грузии достигло 54 852 человека, с момента вспышки инфекции здесь скончался 441 человек.

Китай, страна происхождения инфекции, находится на 59-м месте. Общее количество подтвержденных случаев составляет 86 184, из которых 81 131 человек выздоровел. Число погибших – 4.634 человека.

Вспышка нового коронавируса была зарегистрирована в центральном Китае в конце 2019 года и с тех пор распространилась на более чем 215 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.