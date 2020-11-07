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COVID-19: в Грузии введут комендантский час

COVID-19: в Грузии введут комендантский час

Власти Грузии с 9 ноября введут в стране комендантский час в связи с ростом числа коронавирусов.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на  РИА Новости, об этом заявила вице-премьер страны Майя Цкитишвили.

«Решено, что с понедельника с 22:00 до 05:00 часов  движение в крупных городах будет ограничено. Это касается как пешеходов, так и автомобилей», - сказал вице-премьер.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии - 54852 человека. В стране от инфекции умер 441 человек, заразились 39 773 человека.

 


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