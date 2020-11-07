Ущерб в культурной столице Шуши, нанесенный ракетно-артиллерийскими ударами Азербайджана, неизмерим

В результате азербайджано-турецкой преступной агрессии в культурной столице Арцаха Шуши разорены многочисленные разрушения.

Об этом Арменпресс сообщил ответственный по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.

«Так как город все еще подвергается обстрелам, журналисты не могут поехать в Шуши, чтобы из первых уст узнать, что там происходит, были ли объектом нападений культурные центры, музеи и другие центры. Огонь не утихает, вчера весь день город находился под интенсивным обстрелом. Был пожар. Были подожжены два дома, но пожар удалось вовремя потушить – причем когда не была отключена воздушная тревога и велся непрерывный ракетный огонь. Вчера и сегодня в Шуши никто не пострадал», - сказал Унан Тадевосян.

Азербайджан продолжает атаковать мирные поселения. Около 50 мирных жителей стали жертвами боевых действий, развязанных против Арцаха с 27 сентября. Список военных преступлений в Азербайджане весьма длинный: использование запрещенного оружия - кассетных бомб, применение химического оружия, нападения на гражданскую инфраструктуру, в том числе Степанакертский роддом, религиозные сооружения, такие как церковь Святого Всеспасителя Казанчецоц в Шуши, иранская мечеть.

Ван Новиков