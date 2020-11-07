Турция повсюду создает нестабильность. Интервью президента Армении изданию La Libre Belgique

Президент Республики Армения Армен Саркисян дал интервью специальному корреспонденту авторитетного бельгийского журнала La Libre Belgique Кристофу Лампалюзи.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Управление по связям с общественностью аппарата президента РА.

Президент Армении Армен Саркисян прошел долгий путь: еще на посту премьер-министра (1996-1997), и особенно в качестве посла Армении в Лондоне (1998-2018). В то же время он играл ключевую роль в бизнес-секторе, будучи консультантом многих международных компаний, таких как Alcatel, Bank of America, Merril Lynch и других. La Libre Belgique встретился с президентом в Ереване.

La Libre Belgique - Господин президент, мы идем с Ереванского воинского кладбища, где видели десятки гробов. Как Вы относитесь к этой трагедии?

- Каждый день мы теряем жизни, это молодые люди, которые уже не станут отцами, художниками, учеными ... Это огромная трагедия. Эти жизни потеряны, а между тем, мирное решение было возможно - Минская группа, объединяющая Соединенные Штаты, Францию и Россию, разработала мирное решение. К сожалению, Азербайджан решил покинуть стол переговоров и прибегнуть к военным средствам.

La Libre Belgique - Азербайджан хочет восстановить свою территориальную целостность ...

- Карабах - историческая родина его жителей. Эти люди были там тысячелетиями. Они там приняли христианство - в 301 году. Они жили там, в своих горах, когда в 11 веке турки-сельджуки пришли из Центральной Азии. Они видели монголов, нашествие Тимура, были частью Персии, затем Российской империи, но никогда - Азербайджана.

Проблема началась со времен создания Советского Союза, когда товарищ Сталин отдал (Азербайджану) Нахиджеван и Арцах. Если вернуться к началу 20 века, то в Арцахе было от 350 до 360 тысяч жителей, из которых подавляющее большинство - 95%, составляли армяне. В то время Шуши был большим городом с 60-тысячным населением, в основном армяне. Он был меньше Тбилиси, но больше Еревана. В советские годы Карабах был автономной областью в составе Азербайджана. Нагорный Карабах имел самую высокую в мире степень автономии, поскольку она была гарантирована Советским Союзом. Это длилось 70 лет. Несмотря на это, более 200 тысяч человек уехали. Почему? Потому что не было армянских школ, потому что молодые люди не могли найти работу. Это была в той или иной степени мирная этническая чистка.

Когда советская империя распалась, люди захотели снова жить так, как жили тысячами лет. Ответом Баку стали массовые убийства. Как же можно жить с людьми, которые тебя изгоняют? Нет никакого доверия. Они (Азербайджан) говорят, что освободят Карабах. Но от кого?!

La Libre Belgique - Кто начал эту войну? Азербайджан утверждает, что он ответил на нападение армян.

- Ответ – в простой логике: какой смысл был Арцаху развязывать войну? После подписания перемирия в 1994 г. был самый лучший способ - стол переговоров. Армяне восстановили мечеть Шуши, построили школы, детские сады и больницы, надеясь, что переговоры приведут к нормальной жизни.

La Libre Belgique - Какую роль играет Турция?

- Абсолютно негативную. Если бы Турция не вмешалась, Нагорный Карабах и Азербайджан, вероятно, пришли бы к прекращению огня. У Турции гораздо более широкая повестка: Сирия, Ирак, Ливия, Египет, восточное Средиземноморье. Она повсюду создает нестабильность, тем самым нарушая статус-кво, и все для того, чтобы укрепить свою роль. Основная ее цель - Европа. В руках у Турции много игральных карт. Одна из них - энерггетика. Турция была страной-покупателем энергии. Теперь они хотят иметь свое собственное, под собственным контролем. И когда газ и нефть из Каспийского моря пойдут в Европу, это будет через Трансанатолийский (TANAP), а затем Трансадриатический (TAP) трубопроводы. Турция хочет контролировать поток энергоресурсов из Каспийского моря и Центральной Азии. От нее будут зависеть страны Центральной Азии, а также Южной Европы.

Другая карта - это беженцы. У вас четыре миллиона беженцев на ваших границах, Турция будет торговаться с вами. Вы уже заплатили 6 миллиардов евро?

Третья карта - террористы. Кто вам сказал, что они (находящиеся в Азербайджане – ред.) не могут сесть в другой самолет и улететь в Европу? Это еще один способ довести людей до крайности. У Турции такая же повестка дня в Ливии: контролировать энергопотоки и контролировать ворота африканской иммиграции в Европу.

Европа не понимает, что у нынешнего турецкого руководства совершенно иная повестка дня. Оно не хочет разделять ценности ЕС, например такие, как терпимость. Эти люди нетерпимы. Я говорю о лидерах, а не о турецком народе. В 2007 г. В Стамбуле был убит известный армянский журналист Грант Динк ... Так сотни тысяч турок назвали себя Грантом Динком.

La Libre Belgique - Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил поддержки России в обеспечении безопасности Армении. Какую роль может сыграть Россия?

- Россия играет важную роль в регионе. Она является членом Минской группы и имеет хорошие отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном. Она, в отличие от Турции, может быть посредником. Но Россия также понимает, что Турция свою роль должна сыграть. Если Турция воспользуется своим влиянием для давления на Азербайджан, можно будет установить режим прекращения огня.

La Libre Belgique: Возможны ли переговоры на данном этапе войны?

- Если Армения не признаёт независимость Нагорно-Карабахской Республики, этому есть только одно объяснение. Армения еще видит свет в конце этого ужасного туннеля. Даже если армяне будут изгнаны из Арцаха, это еще не значит, что будет окончательное решение. Во-первых, потому, что на протяжении всей истории они боролись против всех. Во-вторых, не может быть окончательного решения, пока стороны не сядут за стол, чтобы подписать мирное соглашение и не пожать друг другу руки.

Вот один пример: во время Геноцида Турция уничтожила 1,5 миллиона армян. Вы думаете, люди об этом забыли?! Третье и четвертое поколения еще помнят, и сегодня они идут добровольцами воевать в Арцахе, воевать против Турции. Если Турция продолжает отрицать это, как вы думаете, будут ли эти две страны готовы к переговорам? Нет. Вы можете изгнать людей, но память будет передаваться из поколения в поколение.

La Libre Belgique: Что касается компромиссов, как Вы думаете, следует обсуждать «зону безопасности» вокруг Карабаха?

- А голубые каски, зоны безопасности должны быть? Это же классический способ разрешения конфликтов. Но первое, что нужно сделать - это прекратить огонь. В обоих лагерях есть смерти, и это ведет нас в никуда. Нет окончательного военного решения. Будут временные победы, но война будет продолжаться. Главное - восстановить доверие.

La Libre Belgique: Можете ли Вы доверять президенту Алиеву?

- Взаимного доверия можно достичь в ходе переговоров. Я не переговорщик в Минской группе. Эта роль отведена премьер-министру и министру иностранных дел, но я надеюсь, что когда они вернутся за стол переговоров, то при поддержке международного сообщества смогут восстановить взаимное доверие и прийти к окончательному решению.

Ни у кого не должно быть иллюзий, что любой вопрос можно решить силой.