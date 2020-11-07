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Падение Арцаха принесет беду в Россию, и не только. Денис Дворников

Падение Арцаха принесет беду в Россию, и не только. Денис Дворников

Эксперт Денис Дворников, член Всероссийской ассоциации международного права, убежден, что падение Арцаха принесет беду, выпавшую на долю  армянского народа,   не только в Россию.

Как сообщает Арменпресс, Дворников написал об этом на своей странице в Facebook. 

«Падение Арцаха (Нагорного Карабаха) принесет бедствия России и не только. Невероятно печально видеть, как умные люди, способные анализировать и предсказывать,  безразличны  к тому, как 150-тысячный христианский Арцах всеми силами борется против многомиллионной неоосманской армии, усиленной террористами. Тем более, что Россия вошла в Сирию несколько лет назад именно для того, чтобы не допустить распространения этих головорезов. Населению постоянно внушается, что война в Арцахе - не наш конфликт. Через различные информационные каналы в нашем мозгу отпечатывается, что мы слишком большие, чтобы делать выбор где-то по ту сторону гор Кавказа. Мы сегодня даже не можем представить себе возможные последствия происходящего», - написал Дворников. 

Прекращение огня объявлялось трижды за  время боевых действий против Арцаха: 10 октября при посредничестве   России, 18 октября – Франции  и 26 октября - США, но через несколько минут после вступления соглашений в силу Азербайджан нарушил их и начинал   атаки, продолжая  бомбить линию фронта и мирные населенные пункты.
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