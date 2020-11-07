В Степанакерте были слышны взрывы – включен сигнал воздушной тревоги ОБНОВЛЯЕТСЯ

В Степанакерте произошли взрывы. Об этом сообщает корреспондент Арменпресс. Включен сигнал воздушной тревоги. Было слышно шесть взрывов.

12.25 - Сигнал воздушной тревоги выключен.

Азербайджанская сторона продолжает совершать военные преступления против мирного населения. С утра 6 ноября Степанакерт периодически подвергается артиллерийским обстрелам. Под собственной крышей погибли три мирных жителя - молодые братья, их бабушка погибли. Спасателям удалось извлечь их тела. Вчера днем в направлении Степанакерта снова были выпущены кассетные ракеты, в результате чего был нанесен большой материальный ущерб гражданскому населению. Ракеты упали на жилые дома, а также территории, прилегающие к жилым массивам, возле зданий. Повреждены крыши, балконы, выбиты окна. Днем жертв среди гражданского населения не было.