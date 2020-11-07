На президентских выборах в США Канье Уэст получил 60 тысяч голосов

На президентских выборах в США знаменитый рэпер Канье Уэст (партия Birthday Party) получил 60 тысяч голосов в 12 штатах.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает BBC.

Канье Уэст получил наибольшее количество голосов (10 188) в штате Теннесси, где обычно отдают предпочтение кандидатам-республиканцам.

BBC пишет, что политическая карьера Уэста, возможно, еще не закончена. Рэпер на днях написал в своем микроблоге в Twitter «Канье-2024», вероятно, намекая на свое намерение баллотироваться на выборах 2024 года.

В президентских выборах в США приняли участие около 160 миллионов человек. Основная борьба идет между Дональдом Трампом и Джо Байденом. 6 ноября спикер Палаты представителей объявила об избрании президентом Джо Байдена.