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На президентских выборах в США Канье Уэст получил 60 тысяч голосов

На президентских выборах в США Канье Уэст получил 60 тысяч голосов

На президентских выборах в США знаменитый рэпер Канье Уэст (партия Birthday Party) получил 60 тысяч голосов в 12 штатах. 

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает BBC.

Канье Уэст получил наибольшее количество голосов (10 188) в штате Теннесси, где обычно отдают предпочтение кандидатам-республиканцам. 

BBC пишет, что политическая карьера Уэста, возможно, еще не закончена. Рэпер на днях написал в своем микроблоге в Twitter  «Канье-2024», вероятно, намекая на свое намерение баллотироваться на выборах 2024 года.

В президентских выборах в США приняли участие около 160 миллионов человек. Основная борьба  идет между Дональдом Трампом и Джо Байденом. 6 ноября спикер Палаты представителей объявила об избрании  президентом  Джо Байдена.


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