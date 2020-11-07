На президентских выборах в США Канье Уэст получил 60 тысяч голосов
На президентских выборах в США знаменитый рэпер Канье Уэст (партия Birthday Party) получил 60 тысяч голосов в 12 штатах.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает BBC.
Канье Уэст получил наибольшее количество голосов (10 188) в штате Теннесси, где обычно отдают предпочтение кандидатам-республиканцам.
BBC пишет, что политическая карьера Уэста, возможно, еще не закончена. Рэпер на днях написал в своем микроблоге в Twitter «Канье-2024», вероятно, намекая на свое намерение баллотироваться на выборах 2024 года.
В президентских выборах в США приняли участие около 160 миллионов человек. Основная борьба идет между Дональдом Трампом и Джо Байденом. 6 ноября спикер Палаты представителей объявила об избрании президентом Джо Байдена.
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