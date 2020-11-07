По состоянию на 7 ноября, в результате широкомасштабной агрессии и военных действий, развязанных против Арцаха, Азербайджан потерял 7510 человек.

Как передает Арменпресс, Единая армянская информационная платформа опубликовала новые данные о потерях, согласно которым Азербайджан потерял в общей сложности 262 БПЛА, 16 вертолетов, 25 самолетов, 749 единиц бронетехники, 6 установок ТОС.

По данным одного дня, у противной стороны сбито 5 беспилотников, 13 единиц бронетехники, 105 потерь живой силы (эти данные учтены в общей сумме).