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Азербайджан потерял 7510 человек

Азербайджан потерял 7510 человек

По состоянию на 7 ноября, в результате широкомасштабной агрессии и военных действий, развязанных против Арцаха,  Азербайджан  потерял 7510 человек.

Как  передает Арменпресс, Единая армянская информационная платформа опубликовала новые данные о потерях, согласно которым Азербайджан потерял в общей сложности 262 БПЛА, 16 вертолетов, 25 самолетов, 749  единиц бронетехники, 6 установок ТОС.

По данным одного дня, у противной стороны сбито 5 беспилотников, 13 единиц бронетехники,   105 потерь  живой силы (эти данные учтены в общей сумме).


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