На улицах городов США – арцахские флаги и плакаты с призывом признать Арцах

На улицах городов США развеваются флаги Арцаха, вывешены плакаты с призывом признать Арцах.

Как передает Арменпресс, в частности, в центральной части одной из главных улиц города Паттерсон на большом плакате флаг Арцаха с призывом "Знайте Арцах", а на плакате, размещенном в другой части, постер с призывом «Мир Армении!»

На одной из улиц армянонаселенного мегаполиса Лос-Анджелес вывешен постер с призывом встать рядом с армянами - сегодня, поскольку завтра будет поздно, а также плакат «Мир Армении!» Инициатор акции – комиссия Ай Дата США.