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На улицах городов США – арцахские флаги и плакаты с призывом признать Арцах

На улицах городов США – арцахские флаги и плакаты с призывом признать Арцах

На улицах городов США развеваются флаги Арцаха, вывешены плакаты с призывом признать Арцах.

 Как передает Арменпресс, в частности, в центральной части одной из главных улиц города  Паттерсон  на большом плакате   флаг Арцаха с призывом "Знайте Арцах", а на плакате, размещенном в другой части, постер с  призывом «Мир Армении!»  

На одной из улиц армянонаселенного мегаполиса Лос-Анджелес вывешен постер с призывом встать рядом с армянами - сегодня, поскольку завтра будет поздно, а  также плакат  «Мир Армении!»  Инициатор акции – комиссия  Ай Дата США.


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