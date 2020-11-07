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Силы ПВО Армии обороны в восточном направлении сбили азербайджанский беспилотник

Силы ПВО Армии обороны в восточном направлении сбили азербайджанский беспилотник

Подразделения  ПВО Армии обороны  Арцаха в районе  6:45 часов  в  восточном направлении сбили азербайджанский  беспилотник.

Об этом сообщает пресс-секретарь Минобороны  Армении Шушан Степанян.


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