Силы ПВО Армии обороны в восточном направлении сбили азербайджанский беспилотник
Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха в районе 6:45 часов в восточном направлении сбили азербайджанский беспилотник.
Об этом сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
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