Время в Ереване: 11:07:36,   7 Ноябрь

Европейские индексы - 06-11-20

Европейские индексы - 06-11-20

МОСКВА, 7 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.70% и составил 12480.02 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.46% и составил 4960.88 пункта, британский FTSE вырос на 0.07% и составил 5910.02 пункта, а российский RTSI вырос на 0.64% и составил 1178.28 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации