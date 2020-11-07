Европейские индексы - 06-11-20

МОСКВА, 7 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.70% и составил 12480.02 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.46% и составил 4960.88 пункта, британский FTSE вырос на 0.07% и составил 5910.02 пункта, а российский RTSI вырос на 0.64% и составил 1178.28 пункта.