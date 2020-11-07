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Героические эпизоды: вчетвером подбили 6 «пикапов», перевозивших живую силу противника

Героические эпизоды: вчетвером подбили 6 «пикапов», перевозивших живую силу противника

Четверо военнослужащих Армии обороны Арцаха подбили шесть «пикапов», перевозивших азербайджанцев. 

Пресс-секретарь Министерства обороны РА Шушан Степанян опубликовала фотографию улыбающихся героев, подписав: «Вчетвером подбили 6  пикапов, перевозивших живую силу противника».


Фото  Сипана Гюлумяна


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