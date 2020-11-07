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"Айастани Анрапетутюн". Эрдоган пытается превзойти Ататюрка

"Айастани Анрапетутюн". Эрдоган пытается превзойти Ататюрка

 «В результате системных изменений  в Турции в последние годы, произошел переход к сильной президентской системе, которая, естественно, должна  была  отразиться на внешней политике страны, в том числе и на приоритетах безопасности. В авторитарных режимах, подобных Турции, существенно возрастает также роль лидера.

В беседе с корреспондентом газеты «Айастани Анрапетутюн» старший научный сотрудник Института востоковедения Национальной академии наук РА, востоковед  Левон Овсепян отметил, что важно учитывать личностно обусловленные  ценностные и идеологические ориентации. 

 «Обычно предпочтения лидера, а в данном случае Эрдогана, формулируются как национальный интерес, приоритет внешней политики Турции, и в этом контексте его роль значительно возрастает. Сам процесс и механизмы принятия решений в Турции в основном моноцентричные, хотя государственные институты действуют. Мы должны учитывать, что в случае с Турцией идеи, ценности и видения лидеров и элит чрезвычайно  важны», - сказал он.

                                 Полностью  статью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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