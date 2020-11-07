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"Айастани Анрапетутюн": «Новая война, новое государство в мире — Арцах»

"Айастани Анрапетутюн": «Новая война, новое государство в мире — Арцах»

«Армянская сторона должна ответить Азербайджану, развязавшему войну в Арцахе, не только операцией «Новая война - новые территории», но и формулой «Новая война - новое государство  в мире - Республика Арцах». Совместная агрессия Турции и Азербайджана с привлечением  джихадистов-террористов, для армянской стороны лишь усиливает основания утверждать о том, что Арцах ни в каком статусе не может быть частью Азербайджана. Мы прекрасно это знаем, наша задача в  данном случае - донести эту реальность до международного сообщества".

                        

Полностью  статью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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