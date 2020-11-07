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"Айастани Анрапетутюн": из Сирии - во Францию, из Вены - в Арцах

"Айастани Анрапетутюн": из Сирии - во Францию, из Вены - в Арцах

«С какой целью член НАТО и кандидат в члены ЕС решил  спровоцировать столкновение цивилизаций — ислама и Запада?» По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Европа рано или поздно будет завоевана исламом путем обращения людей в мусульманство. 

Об этом пишет французское издание  Valleurs Actuelles, отвечая на вопрос, какая  связь между  инициированным президентом Турции  бойкотом  французских товаров в ответ на поддержку Эммануэлем Макроном  Charlie Hebdo, фактом  обезглавливания Самуэля Пати, террористическими атаками  в Ницце и Вене, турецким экспансионизмом на греческих островах,  Кипре, а также вооруженными нападениями Анкары в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Автор, Александр дель Валь, предполагает, что связующей нитью здесь является джихадизм, который используется Турцией напрямую - как в Ливии и Карабахе, или косвенно - как во Франции, где он настраивает мусульманских фанатиков против западных «исламофобов».


                       Полностью  статью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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