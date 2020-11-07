"Айастани Анрапетутюн": из Сирии - во Францию, из Вены - в Арцах

«С какой целью член НАТО и кандидат в члены ЕС решил спровоцировать столкновение цивилизаций — ислама и Запада?» По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Европа рано или поздно будет завоевана исламом путем обращения людей в мусульманство.

Об этом пишет французское издание Valleurs Actuelles, отвечая на вопрос, какая связь между инициированным президентом Турции бойкотом французских товаров в ответ на поддержку Эммануэлем Макроном Charlie Hebdo, фактом обезглавливания Самуэля Пати, террористическими атаками в Ницце и Вене, турецким экспансионизмом на греческих островах, Кипре, а также вооруженными нападениями Анкары в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Автор, Александр дель Валь, предполагает, что связующей нитью здесь является джихадизм, который используется Турцией напрямую - как в Ливии и Карабахе, или косвенно - как во Франции, где он настраивает мусульманских фанатиков против западных «исламофобов».

Полностью статью читайте в сегодняшнем номере газеты.