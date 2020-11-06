Посольство Армении и армянская община Латвии остановили азербайджанскую провокацию в Риге

Посольство Азербайджана в Латвии 5 ноября через рекламное агентство «Visual Agency» заказало антиармянские материалы на электронных билбордах на ряде улиц Риги, что было немедленно приостановлено.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Латвии, благодаря усилиям посольства и армянской общины рекламное агентство, сразу осознав допущенную им ошибку, прекратило распространение антиармянских материалов и выступило с заявлением.

Согласно

заявлению

, компания «Visual Agency» является политически нейтральной компанией, осуществляет только техническое обслуживание рекламных материалов. Компания, признав, что представленные материалы оскорбляют чувства членов армянской общины, принесла извинения представителям армянского народа.