Посольство Армении и армянская община Латвии остановили азербайджанскую провокацию в Риге
23:22, 6 Ноябрь, 2020
Посольство Азербайджана в Латвии 5 ноября через рекламное агентство «Visual Agency» заказало антиармянские материалы на электронных билбордах на ряде улиц Риги, что было немедленно приостановлено.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Латвии, благодаря усилиям посольства и армянской общины рекламное агентство, сразу осознав допущенную им ошибку, прекратило распространение антиармянских материалов и выступило с заявлением.Согласно заявлению, компания «Visual Agency» является политически нейтральной компанией, осуществляет только техническое обслуживание рекламных материалов. Компания, признав, что представленные материалы оскорбляют чувства членов армянской общины, принесла извинения представителям армянского народа.
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