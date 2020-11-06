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Киюмарс Хейдари призвал Армению и Азербайджан решить карабахскую проблему политическим путем

Киюмарс Хейдари призвал Армению и Азербайджан решить карабахскую проблему политическим путем

Командующий сухопутными силами армии Ирана генерал Киюмарс Хейдари заявил, что Вооруженные силы Ирана сделают все возможное для обеспечения безопасности своих границ и не потерпят нарушений международного права.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на иранское агентство Mehr, коснувшись нагорно-карабахского конфликта, Киюмарс Хейдари заявил, что Исламская Республика Иран настойчиво призывает обе стороны решить свои проблемы политическим путем.

«Сохранение стабильности в регионе – наша красная линия, и никакая сила не может изменить географию региона. Мы этого не потерпим», - отметил он.

Хейдари подчеркнул, что сухопутные войска иранской армии были развернуты в приграничных районах с целью поддержания безопасности и мира в регионе.


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