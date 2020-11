Клип на песню Protect The Land рок-группы SOAD за 12 часов набрал более 1 млн просмотров 

Клип на песню Protect The Land всемирно известной рок-группы System of a Down за 12 часов набрал более 1 млн просмотров на YouTube. Как сообщает Арменпресс, на данный момент видео находится на 6-м месте среди самых просматриваемых видео в мире 24 часа в сутки.

Напомним, что известная рок-группа “System of a Down” после 15-летнего перерыва, записала две новые песни, посвященные войне в Арцахе. Солист группы Серж Танкян на своей странице в Facebook написал названия песен: “Protect The Land” и “Genocidal Humanoidz”.

“Эти две песни рассказывают об ужасной, серьезной войне, которая развязана против нашей Родины, Арцаха и Армении. Коррумпированные режимы Алиева и Эрдогана не только хотят объявить Арцах и Армению своими, но и для достижения своей цели безнаказанно совершают акты геноцида против человечества. Они делают это сейчас, думая, что мир довольно занят пандемией COVID-19, выборами и гражданскими неповиновениями, чтобы отреагировать на их зверства”, - написал Танкян.

Рок-музыкант отметил, что песни можно купить здесь, а вырученная сумма пойдет на помощь пострадавшим от войны.