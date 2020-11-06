Спикер Палаты представителей заявила, что Байден станет президентом США
20:39, 6 Ноябрь, 2020
Кандидат в президенты США Джо Байден получил мандат избирателей и скоро станет избранным главой государства. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила в пятницу спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
"Как радостно выйти сегодня к вам, когда у Джо Байдена есть этот невероятный мандат. Довольно скоро он из вице-президента станет избранным президентом Джо Байденом. Это счастливый день для нашей страны", - сказала Пелоси журналистам.
По ее словам, этим утром стало ясно, что именно пара Байден-Харрис одержала победу в борьбе за Белый дом. Сенатор Камала Харрис - кандидат в вице-президенты США.
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