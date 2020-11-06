Время в Ереване: 11:07:36,   6 Ноябрь

Спикер Палаты представителей заявила, что Байден станет президентом США

Спикер Палаты представителей заявила, что Байден станет президентом США

Кандидат в президенты США Джо Байден получил мандат избирателей и скоро станет избранным главой государства. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила в пятницу спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Как радостно выйти сегодня к вам, когда у Джо Байдена есть этот невероятный мандат. Довольно скоро он из вице-президента станет избранным президентом Джо Байденом. Это счастливый день для нашей страны", - сказала Пелоси журналистам.

По ее словам, этим утром стало ясно, что именно пара Байден-Харрис одержала победу в борьбе за Белый дом. Сенатор Камала Харрис - кандидат в вице-президенты США.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации