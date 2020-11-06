Шуши в надежных руках: мэр города 

Мэр Шуши Арцвик Саркисян заверяет, что Шуши в надежных руках, потому что город защищает триединство Арцах-Армения-Диаспора.

Мэр Шуши, находящийся на оборонительных позициях города, в беседе с Арменпресс подчеркнул, что Шуши и дальше будет говорить по-армянски, в Шуши и дальше будут звонить колокола церкви Святого Всеспасителя Казанчецоц.

«Распространяются фейковые фотографии, якобы на мечети был установлен флаг, но при изучении становится ясно, что это подделка. Пусть не думают, что Шуши будет принадлежать им. Шуши никогда не будет принадлежать им. Мы должны победить, мы должны жить в Шуши», - сказал Саркисян.

Арцвик Саркисян подчеркнул, что азербайджанцы всегда бежали на поле боя на глазах у армян. «Сколько раз я участвовал в боях, они всегда бежали на моих глазах, даже не успеваешь их заметить. Были моменты, когда мы встречались в мирное время, они говорили, когда захотите атаковать, дайте нам знать, чтобы мы могли сбежать. Да, сегодня этот народ не воюет, воюют наемники, и они должны вынужденно нападать, потому что, если не нападут, в них будут стрелять сзади. Но это временно, в ближайшее время мы отпразднуем победу», - сказал Саркисян.

Мэр Шуши заверил, что противник понес и продолжает нести серьезные потери в боях за город.

Ван Новиков