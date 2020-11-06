Азербайджанскими ВС нанесен большой ущерб археологическому лагерю Тигранакерта в Арцахе

В результате целенаправленных атак со стороны Азербайджана на этот раз был нанесен большой ущерб археологическому лагерю Тигранакерта, два из четырех коттеджей были разрушены, двери и окна остальных повреждены, а имущество испорчено. Об этом в беседе с Арменпресс сказал руководитель археологической экспедиции Тигранакерта Гамлет Петросян.

Несколько дней назад кто-то увидел это зверство врага и сообщил Петросяну. Затем группа волонтеров, пытаясь изучить состояние памятников в Арцахе, по возможности сфотографировать, оценить, и волонтеры увидели, что снаряд упал во дворе.

«На территории археологических раскопок есть 4 домика, два из них были полностью разрушены, двери и окна двух других были выбиты взрывной волной, стены полностью пробиты осколками этого снаряда, имущество полностью повреждено», - сказал Петросян.

Коттеджи были довольно дорогими, оборудованы кондиционерами, постоянной водой и т.д. По словам Петросяна, археологи там бывают только летом. Он считает, что по коттеджам специально ударили, думая, что там будут люди. «По соседству находится замок 18 века, в котором находится музей. Он виден лучше, чем наши домики. Думаю, они думали, что в них могут быть люди. Они знали, что это Тигранакерт. Нет ни одного азербайджанского сайта, который бы не комментировал наши раскопки, наши действия годами», - сказал Петросян, добавив, что, конечно, они знают и делают это специально.

По его мнению, Азербайджан очень хорошо совершал культурный геноцид в относительно мирных условиях, сейчас он не уделяет особого внимания культурным символам, его цель - истребить армян, очистить территорию от армян. «Если что-то попадет им в руки, они это уничтожат», - сказал Петросян, отметив, что удары по церкви Казанчецоц в Шуши тоже были преднамеренными.

Раскопки в Тигранакерте ведутся с 2006 года.