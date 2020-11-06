Ованес Мовсисян избран исполнительным директором Общественного телевидения Армении
18:34, 6 Ноябрь, 2020
Ованес Мовсисян избран исполнительным директором Общественного телевидения Армении. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Совет Общественного вещателя.
В результате открытого голосования комиссия 6 ноября приняла решение признать Ованеса Мовсисяна победителем конкурса, в котором принимало участие 12 кандидатов.
На следующей неделе Совет Общественного вещателя примет решение о назначении победителя конкурса Ованеса Мовсисяна исполнительным директором Общественного телевидения.
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