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Ованес Мовсисян избран исполнительным директором Общественного телевидения Армении

Ованес Мовсисян избран исполнительным директором Общественного телевидения Армении

Ованес Мовсисян избран исполнительным директором Общественного телевидения Армении. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Совет Общественного вещателя.

В результате открытого голосования комиссия 6 ноября приняла решение признать Ованеса Мовсисяна победителем конкурса, в котором принимало участие 12 кандидатов.

На следующей неделе Совет Общественного вещателя примет решение о назначении победителя конкурса Ованеса Мовсисяна исполнительным директором Общественного телевидения.


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