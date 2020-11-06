Ованес Мовсисян избран исполнительным директором Общественного телевидения Армении. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Совет Общественного вещателя.

В результате открытого голосования комиссия 6 ноября приняла решение признать Ованеса Мовсисяна победителем конкурса, в котором принимало участие 12 кандидатов.

На следующей неделе Совет Общественного вещателя примет решение о назначении победителя конкурса Ованеса Мовсисяна исполнительным директором Общественного телевидения.